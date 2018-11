Regjeringa åtvarar mot å la Vinmonopolet overta taxfree-salet

innenriks

Fredag vart ei utgreiing frå Helse- og omsorgsdepartementet om konsekvensane av å endre taxfree-ordninga godkjent i statsråd.

I februar la Senterpartiet fram eit forslag om å la Vinmonopolet overta alkoholsalet i taxfreebutikkane på flyplassane når Avinors avtale med Travel Retail Norway går ut i 2022. SV og KrF var for, mens Arbeidarpartiet ville vente på utgreiinga til regjeringa.

Der blir det no i klare ordelag åtvara mot å la Vinmonopolet overta.

– Dersom det blir valt ei ordning der Vinmonopolet får einerett til sal av alkoholhaldig drikke på lufthamnene, vil dette innebere ein aksept av ein betydeleg risiko for at dette vil få negative effektar for lufthamnøkonomien, heiter det i utgreiinga.

– Dersom Avinors taxfree-inntekter blir redusert, vil dette sannsynlegvis føre til nedleggingar av ulønnsame lufthamner over heile landet, heiter det vidare. I tillegg kan staten tape over ein halv milliard kroner i året i utbytte frå Avinor.

I dag blir åtte av Avinors lufthamner drivne med overskot, mens 36 flyplassar går med underskot.

Ifølgje Avinor kan opptil 1,3 milliardar kroner i inntekter forsvinne i året dersom Vinmonopolet overtek taxfree-salet. Det nektar Vinmonopolet for. I utgreiinga heiter det at det er «vesentlege uenigheter» mellom partane, og at det er knytt betydeleg usikkerheit til kva som kan skje dersom Vinmonopolet overtek.

Samtidig kan det at Vinmonopolet overtek, «styrke konsistensen i alkoholpolitikken og øke Vinmonopolets legitimitet», erkjenner regjeringa.

Travel Retail Norway har hatt einerett på taxfree-sal i Noreg sidan 2004.

(©NPK)