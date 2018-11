Kulturmelding om mangfald, privatisering og digitalisering

innenriks

Dette er den første nye kulturmeldinga på 15 år.

Statsråden peika på at eit rikt og variert kulturliv er eit vilkår for eit velfungerande demokrati.

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like høve til å uttrykkje seg, og til å oppleve kunst og kultur av ypparste kvalitet. På denne måten kan kulturlivet fremme toleranse og forståing for andre menneske og skape rom for refleksjon og innsikt om verdiar og identitet, sa Grande.

Kulturmeldinga tek for seg mangfaldomgrepet, at kultursektoren klarer å vere relevant for alle delar av samfunnet og representerer folkesetnaden. Dette er ein føresetnad for å utløyse den samfunnsbyggande krafta som kunst og kultur kan ha, og for den framtidige viljen til å prioritere offentleg finansiering av kulturlivet, heiter det.

Viktig eigenverdi

Statsminister Erna Solberg (H) var òg på plass ved Grandes side. Ho streka under at kulturen ikkje berre er «kremen på kaka», men at han har ein viktig eigenverdi når ein skal skape eit berekraftig samfunn.

– Kultur handlar om kven vi er. Det handlar om historia. Tradisjonane, kulturarven. Men òg om kven vi vil vere. Det er utruleg leitt viss den første stortingsmeldinga på 15 år ikkje skulle skape diskusjon. Men vi håper òg han kan bringe lite ettertanke og refleksjon, og ikkje berre automatiske ryggmergsrefleksar, sa Solberg i innleiinga si.

Ho kalla seg sjølv kulturkjerring, og presiserte etterpå kva ho meinte med det:

– I det legg eg at eg er glad i kultur, og tilhøyrer den aldersgruppa som går mest i teater, på konsert, rett og slett fordi vi har tid og er i ein livsfase der vi har høve til å gjere det. Eg er veldig glad i norske kulturuttrykk og å oppleve kunst og kultur i Noreg.

Teknologi og finansiering

Regjeringa vil satse meir på ein norskspråkleg digital infrastruktur slik at teknologiske løysingar skal kunne brukast i tenester som er retta mot heile folkesetnaden.

– Noko av det vi gjer med denne kulturmeldinga, er å jobbe med korleis vi skal bruke dei nye verkemidla som digitalisering, og rammevilkår for det. Dette er eit startpunkt for veldig mykje annan politikk framover, seier statsministeren til NTB.

I meldinga går fram det at den økonomiske utviklinga i kultursektoren stiller krav til omstilling. Her blir det peika på behovet for ulike finansieringskjelder, omstilling, nye forretningsmodellar og at auka privat investering kan styrke økonomien i kulturlivet.

«Offentlege finansar vil i tida framover vere under press på grunn av høge offentlege utgifter kombinert med reduserte inntekter. Dette vil kunne få følgjer òg for overføringane til kultursektoren og kan tvinge fram krevjande økonomiske prioriteringar i åra som kjem», blir økonomikapittelet innleidd med.

Norsk krimeksport

Statsministeren nytta òg høvet til å nemne ein av dei største eksportartiklane til norsk kultur – kriminallitteraturen.

– Vi må leve med at vi opplevast som eit mordarisk folkeslag i utlandet, sa Solberg med glimt i auget.

Nettopp viktigheita av få ta kunst og kultur frå Noreg ut i verda for å møte ein større marknad, er vigd eit eige kapittel.

For å oppnå det ønsker regjeringa å auke profesjonaliteten og aktualiteten i kulturlivet og framme Noreg i det internasjonale samfunnet. Samtidig må det leggjast til rette for at norsk kulturliv blir eksponert for og inspirert av kulturuttrykk frå andre nasjonar.

