Grønt lys i Frps landsstyre for regjeringsforhandlingar

innenriks

– Eg har fått ein klar marsjordre om å gå i gang og sondere, sa Frp-leiar Siv Jensen, som saman med nestleiar Sylvi Listhaug og parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi møtte pressa då landsstyremøtet var ferdig like etter klokka 15 fredag. Dei tre er utpeika til å forhandle på vegner av Frp.

Men det er stor uro og skepsis i partiet til ei firepartiregjering, innrømmer Jensen. Tilhøvet mellom Frp og KrF nådde tidlegare denne veka frysepunktet etter at KrF tysdag i Stortinget nulla ut Frps taxfree-siger frå 2014.

– Det er mange i Framstegspartiet som synest det har vore ubehageleg med karakteristikkane og merkelappane som har vore sett på våre folkevalde, partimedlemmer og veljarar i lang tid, konstaterer ho.

– Trass i dette meiner landsstyret at gitt at vi får betydelege gjennomslag på kjernesakene våre, så er det betre å bidra til at landet får ei fleirtalsregjering, seier Jensen.

Åtvarar KrF

Men Frp kjem samtidig med ei tydeleg åtvaring til KrF om å unngå fleire «taxfree-fintar» i Stortinget.

– Parallelt med sonderinga er landsstyret oppteke av at vi må unngå fleire slike kritiske situasjonar. Vi må etablere nokre retningslinjer for korleis vi skal stelle oss til og handsame saker som no ligg i Stortinget, seier Limi.

Blant sakene der Frp krev gjennomslag, er innvandring, bilisme og vegbygging.

– Vi skal passe på at bilen har gode kår i Noreg, seier Listhaug.

– Ikkje for ein kvar pris

Fleire i Frps stortingsgruppe, blant dei Christian Tybring-Gjedde, har opna for å avvikle heile regjeringsprosjektet etter at KrF har drive det han meiner er uheiderleg spel.

NTB snakka tidlegare fredag med fleire fylkesleiarar i Frp om kva dei tenkjer om dette. Fylkesleiar Frode Gaasland Hestnes i Vestfold og Telemark Frp støttar delvis Tybring-Gjeddes syn.

– Vi går ikkje inn i regjering for ein kvar pris, slår Hestnes fast. Men kor smertegrensa går, er vanskeleg å seie før resultatet av eventuelle regjeringsforhandlingar er klart, understrekar han.

– Veit kor grensa går

Frank Sve i Møre og Romsdal Frp meiner derimot at det førebels ikkje er nokon grunn til å trekke seg frå regjeringssamarbeidet.

– Men vi er jo i regjering for å få gjennomslag for politikken vår. Det bør KrF etter kvart byrje å skjønne, seier han.

Siv Jensen vil førebels ikkje seie eit ord om smertegrensa til partiet.

– Men i partiet veit vi veldig godt kor ho går, slår ho fast.

Eventuelle regjeringsforhandlingar vil ikkje komme i gang før over nyttår. Akkurat når det vil skje, er avhengig av kor lang tid sonderinga tek, og kor lang tid det vil ta å forankre avgjerdene i dei enkelte partia.

Kjelder i Frp viser òg til at dei brukte ein dryg månad på innleiande sonderingar før Venstre gjekk inn i regjering.

