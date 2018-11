«Kulturkjerringane» til regjeringa omfamnar dataspel og digital kunst

innenriks

Statsministeren og kulturministeren la fredag fram den første kulturmeldinga på 15 år. Det viktige styringsdokumentet skal legge føringar for kulturpolitikken i mange år framover.

– Målet mitt er at folk skal merke at vi klarer å spreie kunst og kultur meir. Vi skal bruke digitale hjelpemiddel for å få det til, og sørgje for at fleire får tilgang på kulturopplevingar. Vi vil òg bygge ut demokratiet vårt gjennom kunst- og kulturpolitikken, seier Grande (V) til NTB.

– Vil ikkje eige dette åleine

Som «kulturkjerring» har ho innsett at det ikkje berre må satsast på den kulturen ho og statsministeren er vakse opp med.

– Når du går på tilstellingar, så merkar du at det er ein ny type publikum som er på teater. Vi damer 40 pluss har ikkje lyst til å eige dette åleine. Vi ønsker gjerne at desse arenaene er for alle, seier ho.

Derfor er eit heilt kapittel i kulturmeldinga vigd «digitale muligheter».

– Noko av det vi gjer, er å sjå på korleis vi skal bruke dei nye verkemidla som digitalisering, og rammevilkåra for det. Dette er eit startpunkt for veldig mykje annan politikk framover, seier Solberg (H) til NTB.

– Enormt potensial

Under presentasjonen, trekte kulturministeren fram at norsk dataspelbransje omsette for 313 millionar kroner i 2016, mens svenskane omsette for 12,1 milliardar.

– Vi har eit enormt potensial i dei kreative næringane, som vi ikkje har klart å ta ut i Noreg. Vi held framleis på med fisk og olje og gass. Vi har enno ikkje skjønt kva for ei utruleg skaparkraft som ligg i dei kreative næringane. Spelindustrien er eit felt der vi nesten ikkje har nokon omsetnad i Noreg, og naboane våre sysselset tusenvis av menneske, seier Grande.

SV: Opnar for kommersiell makt

Kulturministeren vil legge til rette for fleire digitale arbeidsplassar. Men etter framlegginga blir regjeringa skulda for å vere for opptekne av at kunsten skal tene pengar.

– Den tydelegaste bodskapen frå kulturministeren i denne meldinga er å opne slusene for privat og kommersiell makt i kulturlivet. Det er i skarp motsetnad til hyllesten av kunst som frie ytringar å underlegge kulturlivet smaken til private velgjerarar, seier SVs Freddy André Øvstegård.

Kulturministeren er ikkje einig.

– Eg er ikkje oppteken av å tene pengar, men at vi utnyttar potensialet. Eg meiner at vi må ha omsetjarpengar, for å omsetje Maja Lunde. Eg meiner vi må ha forfattarstipend til Maja Lunde. Men eg er ikkje imot at Maja Lunde sel 161.000 julebøker på to månader før jul, seier Grande.

– Bilmekanikarar må kunne diktanalyse

Ein annan ting regjeringa har vigd mykje plass i kulturmeldinga, er danning. Dette snakka òg kulturministeren lenge om i presentasjonen sin fredag.

Kvifor?

– Danning er den beste vaksinen vi kan ha mot eit samfunn der det blir større skilnad mellom ein elite og folk flest. Det handlar om myndiggjering av menneske, sørgje for at folk får høve til å ta makt over eige liv og ikkje bli dupert av andre. Eg meiner at danning er ein av grunnsteinane når ein byggjer eit demokrati, seier ho.

Frå scena forsvarte Grande ideen om at òg bilmekanikarar må kunne diktanalyse. Ho grunngir det slik:

– Kanskje er ein bilmekanikar den beste poeten Noreg ikkje har sett enno. På same måte som Hans Børli som tømmerhoggar var det, Vidar Sandbeck som dørseljar var det, og Olav H. Hauge som fruktbonde var det. Det er ikkje noko som tilseier at vi ikkje kan ha fantastiske kunstnarar som har andre yrkeskarrierar enn berre kunsten.

