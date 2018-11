Vedum: KrF-kritikk skaper ekstrem situasjon

innenriks

– Det er heilt ekstremt at eit parti som skal gå inn i ei regjeringsforhandling, krev at statsministeren skal komme inn i stortingssalen og seie at ho har gjort ein altfor dårleg jobb når det gjeld både heimevern, politi og beredskap dei siste åra, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Vi er heilt einige i det, fordi reformene og det som har skjedd i politiet har vore for dårleg, legg han til.

Senterpartiet varsla onsdag at partiet vurderer å gå for mistillit i saka, men ifølgje Vedum har partiet førebels ikkje konkludert i saka.

KrF varsla torsdag at partiet meiner arbeidet til regjeringa med terrorsikring er «sterkt kritikkverdig» og «svært alvorleg», men droppar mistillit.

