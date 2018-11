Stor leiteaksjon held fram etter sakna polsk kvinne i Ørsta

innenriks

Den 25 år gamle kvinna reiste ut på tur i 13.30-tida onsdag, og ingen har hatt kontakt med henne sidan. Det var familien som melde henne sakna etter at ho ikkje kom tilbake som avtalt.

Det siste politiet veit om korleis ho har bevega seg, er at ho i 14.30-tida parkerte bilen sin ved parkeringsplassen der stigen opp til Saudehornet i Ørsta byrjar. Fjellet ligg 1.303 meter over havet.

– Det blir søkt med Raude Kors-mannskap og redningshelikopter. Dette arbeidet vil halde fram utover kvelden og natta, opplyser politiet i Møre og Romsdal torsdag kveld.

Tidlegare på dagen vart det opplyst at leitinga vart konsentrert om strekninga frå vassverket og opp til Saudehornet. Dette er eit vanskeleg område og eit bratt fjell.

Leiteaksjonen har gått føre seg sidan 18.30-tida onsdag og gjennom natt til torsdag. Den sakna har ikkje budd lenge i Ørsta. Politiet er derfor usikre på kor godt kjent ho er i området, skriv Sunnmørsposten.

I og med at ho berre skulle på ein kort tur, har ho ikkje noko utstyr med seg, heller ikkje mobiltelefon, og ho er ikkje kledd for å halde til natta ute i terrenget. Politiet har ingen indikasjonar på at kvinna skulle vere i eit anna område enn der dei leitar no.

– Vi konsentrerer oss førebels berre om søk og redning. Grunnen til at vi sjekka bilen hennar, er at det er den siste plassen ho mest sannsynleg har vore og for å sjå om vi kunne finne noko der som kunne gi oss nokre indikasjonar. Det er ein naturleg del av undersøkingane, seier Sætre.

Politiet ber folk som har informasjon om kvinna om å ta kontakt. Kvinna har langt brunt hår og hadde på seg svara tights og ullgenser av ukjend farge.

(©NPK)