Solberg lover å ta sjølvkritikk om terrorsikring

– Kunnskapen om der komplekst og krevjande objektssikringsarbeidet er, har vore ei gradvis erkjenning, og eg ser at ho burde vore kommunisert tidlegare, tydelegare og meir samla til Stortinget, seier Solberg til NTB.

KrF varsla torsdag at dei ikkje vil støtte eit forslag om mistillit mot regjeringa, som dermed ikkje vil få fleirtal. Men partiet rettar den skarpaste forma for kritikk mot arbeidet til regjeringa med å sikre bygningar og infrastruktur mot mellom anna terroråtak. I to rapportar har Riksrevisjonen påpeika alvorleg svikt og manglar i arbeidet.

– Dette tok eg sjølvkritikk for i høyringa i august. Vi er allereie i dialog med Stortinget om dato for debatten om objektsikring, og eg har heile tida planlagt for å delta. Sjølvkritikken vil eg gjenta i debatten, seier statsministeren.

Førre gongen Stortinget handsama saka, i juni i fjor, var mange overraska over at statsministeren ikkje var til stades.

