Fregatthavariet forseinkar rapport om redningshelikoptervelt

Ulykkesrapporten skulle opphavleg vere klar det første halvåret. Så vart han utsett til september/oktober. Deretter til midten av november. No er han utsett igjen, skriv Stavanger Aftenblad.

– Fregatten tek for tida all tida vår, så rapporten vil bli noko forseinka, opplyser havariinspektør Håkon Sitre i Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF). Han trur likevel at han vil bli levert innan årsskiftet.

Det var i november i fjor at det splitter nye redningshelikopteret av typen AW101, som hadde komme Sola frå Storbritannia berre fire dagar før, velta utanfor hangaren under testing. Det var to pilotar om bord, men ingen vart skadde.

Ifølgje Stavanger Aftenblad vil det koste nærare 99 millionar kroner å reparere helikopteret, som no er i fabrikken i Yeovil. Helikopteret vil visstnok ikkje vere tilbake på basen på Sola før hausten 2019.

