Endå ei russisk skyteøving utanfor Lofoten

Russarane har sendt ut varsel til fly og skip om øvinga i eit område rundt 200 kilometer vest for Stokmarknes frå tysdag til torsdag denne veka, skriv Barents Observer. Ifølgje varselet vil det bli testskyting av rakettar.

Mens den sovjetiske marinen av og til skaut med skarpt under øvingar i Barentshavet under den kalde krigen, var slike aktivitetar sjeldne vest og sør for Nordkapp. Øvingane i den siste tida antydar eit nytt mønster, når Russlands marine for første gong sidan nettopp den kalde krigen varslar øvingar med skarp ammunisjon i Norskehavet.

Ålesund og Berlevåg

Den første øvinga vart varsla utanfor Ålesund 1.–3. november, i eit område NATO-skip segla gjennom i samband med øvinga Trident Juncture i Noreg. Russiske skip segla gjennom området som varsla, men det vart ikkje fyrt av skot.

Deretter vart det halde ei øving 20–40 nautiske mil nord for Berlevåg mellom 6. og 9. november. Der vart det skote rakettar og utført navigasjonstrening. Blant skipa som deltok var den atomdrivne missilkryssaren Pjotr Velikij, Peter den store.

Orion-fly på bakken

Samtidig som russarane øver i Norskehavet, melder nettstaden AldriMer.no at alle Orion-overvakingsflya til Forsvaret står på bakken.

Det er 10 dagar sidan Orion-flya har vore på vengjene, noko som ifølgje nettstaden kjem av mangel på mannskap og tilgjengelege fly. Forsvarskjelder opplyser at inspektørar onsdag kom til Andøya flystasjon for å undersøkje sprekkdanningar i understellet på minst eitt av overvakingsflya.

