Den store dagen til kulturministeren: Dette forventar Kultur-Noreg

innenriks

Den nye stortingsmeldinga skal stake ut retninga for norsk kulturpolitikk dei neste åra. Naturleg nok er det mange motstridande interesser som håper å bli nemnt i det viktige styringsdokumentet på i underkant av hundre sider.

Kulturministeren er spent før framlegginga av meldinga klokka 12.

– Det kjennest både som eksamen og bursdag samtidig. Det er den viktigaste meldinga eg kjem til å levere, og ho vil legge grunnlaget for seinare meldingar, så eg er spent på mottakinga, seier Grande til NTB.

Ho har vore klar på at meldinga først og fremst blir overordna og prinsipiell, men Grande stadfestar at det òg vil komme konkrete tiltak, mellom anna i form av forslag til lovendringar, utan at ho vil gå inn på kva for lovendringar det er snakk om. Ho seier at meldinga òg vil handle mykje om digitalisering.

– Vi har ei ny målsetting for kulturen som vi vil legge fram i meldinga, seier Grande.

NTB har snakka med nokre av aktørane på det norske kunstfeltet om kva for ønsker dei har til kulturministeren.

Kunstmuseet KODE i Bergen: – Norsk kulturliv må ut av Oslo-tåka

– Eg forventar at meldinga seier noko om det enorme klasseskiljet i kulturpolitikken, der det er Oslo mot resten av landet. Det er enorm skilnad på kva hovudstaden og resten av landet får. Eg forventar ikkje konkrete løysingar i denne meldinga, men ei overordna og tydeleg retning. Norsk kulturliv må komme ut av Oslo-tåka, seier direktør Petter Snare ved KODE.

Han peikar på at Kode i Bergen får 5 prosent av midlane som Nasjonalmuseet får, sjølv om det er det nest største museet i landet.

– I tillegg er det viktig at kunsten skal vere fri og ikkje instrumentell. Det må vere slik at staten ikkje legg føringar på korleis pengane blir brukt. Det er kulturlivet meir enn bra nok i stand til å finne ut av sjølv.

Forleggerforeningen: – Ingen ønske om revolusjon

– Eg er først og fremst spent, fordi eg synest det kulturministeren har sagt om meldinga så langt, er veldig lovande. Særleg spennande er det at ho snakkar om kva kultur tyder for ytringsfridommen og danninga i samfunnet, seier administrerande direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

Han håper at meldinga skal understreke verdien av å vidareføre verkemidla som allereie blir brukt for å fremje kulturen.

– Innan vårt eige felt har særleg innkjøpsordninga, momsfritak og fastprissystemet vore sentrale element. Vi treng heile tida å forbetre og vidareutvikle dei ordningane vi har. Men eg har ingen ønske om nokon revolusjon.

Musikernes fellesorganisasjon: – Forventar praktisk politikk

– Eg har forventingar om kulturmeldinga seier noko substansielt. Det må vere noko materielt innhald der. Eg er einig i at det er viktig å løfte blikket å ha eit ideologisk og politisk overblikk om plassen til kulturen i det norske samfunnet, men det må jo gjenspeglast i praktisk politikk og tydelege prioriteringar. Då tenkjer eg både på endringar i lovverk og tydelege satsingar, gjerne utgreiingar som er viktige i kulturlivet, seier leiar Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon.

Han forventar òg at det blir sagt noko om der det skal satsast pengar i tida framover.

– Eg ønsker ein auke og styrking av kunstnarstipenda. Ytringskultur er viktig, men det må samtidig satsast på dei som faktisk skaper og utøver kunsten.

Norsk teater- og orkesterforeining: – Vil ha lovendring

– Eg forventar at kulturmeldinga slår fast at kulturpolitikken skal forankrast i infrastrukturkravet i paragrafen til grunnlova 100, slik at institusjonane i kulturlivet framleis blir ein del av den lovpålagde infrastrukturen som det er oppgåva til staten å ta vare på. Institusjonar som universitet, pressa og kunstinstitusjonar bør forankrast på den måten, seier direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforeining.

– Nokon spesielle ønsker?

– Kulturministeren har vore tydeleg på førehand om at det blir få detaljar i meldinga, og at ho blir meir prinsipiell og overordna. Det er greitt nok, så lenge ho understrekar ansvaret til staten og slår fast at verkemidla skal vere sterke og gode.

(©NPK)