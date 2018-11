Bodø eitt steg nærare å bli europeisk kulturhovudstad

innenriks

– Gratulerer til heile Bodø, Nordland og Nord-Noreg. Denne veka har vist oss at når vi står saman så vinn vi fram, seier Bodø-ordførar Ida Pinnerød (Ap) i ei pressemelding.

Torsdag vart det klart at ein jury i EU-kommisjonen har prekvalifisert Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovudstad i 2024. Dermed er det klart at dei framleis er med i kampen når vinnaren skal kårast i andre halvår i 2019. Der vil Bodø konkurrere mot Banja Luka og Mostar, som begge ligg i Bosnia og Hercegovina.

I 2024 vil det òg bli to andre europeiske kulturhovudstader – ein frå Estland og ein frå Austerrike.

– Gjennom søknadsprosessen har vi lagt eit godt grunnlag for eit stort kulturløft i Nordland. No skal vi brette opp ermane og halde fram dette arbeidet. Rolla til Nordland fylkeskommune er å sjå heile Nordland, og sikre at Nord-Noreg no samlar seg om denne fantastiske moglegheita. Dette er ein gledeleg dag for alle som er opptekne av kulturen i samfunnet, seier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Tidlegare i år vart det klart at kulturminister Trine Skei Grande (V) ikkje vil gå inn for å løyve pengar til Bodø som kulturhovudstad.

I 2000 var Bergen kulturhovudstad. Stavanger og Sandnes var det i 2008.

(©NPK)