Stigande oljepris førte Oslo Børs opp

innenriks

Dermed henta børsen seg inn etter fallet på tysdag sjølv om oppgangen i oljeprisen ikkje er nok til å hente inn fallet på tysdag.

Den meste omsette aksjen var som vanleg Equinor, som òg steig med 2,1 prosent. I tillegg til oppgangen til børslokomotivet noterte dei andre tungvektarane seg òg for gode tal.

Aker BP gjekk opp heile 4,9 prosent og tok dermed inn mykje av fallet tysdag. Telenor auka 2 prosent, Norsk Hydro med 1,9 prosent og både Marine Harvest og Yara med 1,7 prosent.

Blant dei andre aksjane på hovudindeksen noterte Nordic Nanovector seg for ein oppgang på 7,9 prosent, følgt av Borr Drilling med 6 prosent og Frontline med ein oppgang på 5,4 prosent.

I den andre enden gjekk Tomra tilbake med 3,7 prosent, BW Offshore med 2,2 prosent og Wallenius Wilhelmsen ned 1,6 prosent blant aksjane med nokolunde omsetnad.

I USA opna Wall Street onsdag norsk tid med å stige, etter eit kraftig fall tysdag, som òg var med på å prege fallet i Europa og i Oslo. Onsdag gjekk òg dei leiande europeiske aksjeindeksane oppover igjen. DAX 30 i Frankfurt med 1,4 prosent, FTSE 100 i London med 1,2 prosent og CAC 40 i Paris med 0,8 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart onsdag ettermiddag omsett for 63,17 dollar fatet, opp med over 1 prosent, mens eit fat amerikansk lettolje vart selt for 54,40 dollar, opp 1,9 prosent på handledagen.

