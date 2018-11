Stenseng seier det tøffe året har gjort Ap meir audmjukt

innenriks

Under vignetten «Har det snudd nå?» fortalde Stenseng ærleg om det siste vonde året for Arbeidarpartiet, då ho onsdag gjesta Kartellkonferansen til LO Stat på Gol.

Etter eit svidande valnederlag, titusenvis av tapte veljarar, Giske-saka og oppslag etter oppslag om intern strid i leiinga og mellom ulike fraksjonar i partiet, meiner Stenseng at skuta no er i ferd med å snu for partiet.

– Det har vore mykje sjølvransaking og evaluering for å lære av kva som gjekk gale og kva vi kan gjere betre. Det er kanskje ikkje alle som forbind Ap med å vere audmjukt, men eg vil seie at det har vore eit audmjukt parti som har jobba det siste året, sa Stenseng frå talarstolen.

Har ein plan

– Eg skal glatt innrømme at det har vore eit hardt år. Men eg er glad eg i dag kan smile igjen og seie at no går det betre, la partisekretæren til.

Ho viste til stødig oppgang på meiningsmålingane og auka oppslutning blant fagorganiserte etter sommaren, og fortalde at det har gitt auka motivasjon og energi i heile partirørsla.

No har ho òg planen klar for korleis Ap skal unngå nye nederlag i kommune- og fylkestingsvalet til hausten og i stortingsvalet i 2021.

Stikkorda er omfattande skoleringsverksemd, organisatorisk fornying og ny og tydelegare politikk på område der partiet har blitt oppfatta som defensive og utydelege, som innvandring, arbeidsliv og distriktspolitikk.

– Du ser ikkje eit nytt Ap, men du ser eit tydelegare Ap på viktige verdispørsmål, utdjupar Stenseng til NTB etter talen.

KrF sitt val gir moglegheiter

I talen beklaga Stenseng at KrF har valt å gå til høgresida i norsk politikk. Ho meiner samtidig at det gir nye moglegheiter for Ap. – Norsk politikk vil bli meir todelt, med tydelegare blokker. Det gir eit høve for venstresida til å mobilisere endå kraftigare, seier ho til NTB. – Det som er synd, er at vi med KrF sitt val vil få Høgre- og Frp-politikk i tre år til. Dei gjer ein del ting som er irreversible, som jernbanereforma. Dersom ho blir vedteken, så er det der ein del ting som blir vanskelege å gjere om på, utdjupar ho.

Ny stemning

Media rapporterte gjennom året om store konfliktar både internt i partileiinga og mellom partikontoret, som Stenseng leiar, og Ap på Stortinget. Stenseng seier samarbeidet no er godt begge stader. Ho seier at partiet har lagt den interne striden bak seg. – Når vi møttest igjen etter sommarferien, opplevde vi ei heilt anna stemning i partiet, og det er eg veldig glad for, fordi det har vore eit vondt år for veldig mange. Ikkje minst for lokale folkevalde, slår ho fast. – Vi har komme ut av det som eit lag som samarbeider godt og ser framover saman, seier ho.

– Ingen andre planar

Etter at Trond Giske trekte seg som nestleiar i vinter, har partileiinga berre bestått av tre personar. Fleire LO-toppar har teke til orde for at leiinga igjen må bli utvida til fire personar under landsmøtet i april for å «breie ut» leiinga. Stenseng seier ho vil vere forsiktig med å meine noko om partiet er mest tent med tre eller fire personar i leiinga.

– Det er ein valkomité som skal jobbe og eit landsmøte som skal avgjere kven som skal utgjere leiinga dei neste to åra. No held eg meg til at vi er tre i leiinga, noko Ap jo har hatt i fleire periodar, seier ho.

På spørsmål om Stenseng ønsker å halde fram som partisekretær eller ikkje, svarar ho:

– Det skal eg svare valkomiteen på, og han er ikkje sett ned enno. Men det eg har sagt, er at eg stortrivst som partisekretær og har fullt fokus på å gjere jobben min. Eg har ikkje andre planar enn å vere partisekretær.

