Solberg erkjenner svikt om objektsikring

innenriks

Opposisjonen vurderer mistillit som følgje av regjeringa sin svikt i arbeidet med å sikre skjermingsverdige bygg og infrastruktur.

– Dette må kontrollkomiteen sjølv gjere ei vurdering av, også ut frå kva vi har sagt, og realitetane og innhaldet i saka. Det skal vere ein argumentasjon for det, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB onsdag.

– Eg ventar på innstillinga og vil ikkje gi noka vurdering før ho kjem, legg ho til.

Solberg gjentek samtidig det ho har sagt i høyringar om saka.

– Vi har innrømt at det var område der vi burde informert meir samanhengande, heilskapleg og kanskje tidlegare om situasjonen. Når vi ser situasjonen slik han er i dag, meiner eg vi ikkje kunne komme lenger i denne regjeringsperioden, seier ho, og legg til:

– Utgangspunktet var ei forskrift om at dette ikkje kom til å koste meir pengar. Det kostar milliardar.

Solberg viser til at det nye beredskapssenteret vil bli avgjerande for å vareta behovet til politiet for objektsikring, og at det er ein plan for tilstrekkeleg sikring i politiet fram mot 2020.

(©NPK)