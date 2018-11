Senterpartiet vurderer mistillit om terrorsikring – krev kraftig styrking av politi og forsvar

innenriks

Det seier partileiar Trygve Slagsvold Vedum i eit intervju med NTB same dag som statsminister Erna Solberg (H) skal møte i Stortingets munnlege spørjetime.

– Vi vurderer mistillit på bakgrunn av at regjeringa har gitt mangelfull og feil informasjon til Stortinget, seier han.

Vedum poengterer at det er alvoret i saka som gjer at partiet vurderer mistillit, men understrekar samtidig at spørsmålet ikkje er endeleg handsama i stortingsgruppa til partiet.

Riksrevisjonen har påpeika svikt i arbeidet til regjeringa med såkalla objektsikring, som inneber trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygningar og infrastruktur. Manglane vart påpeika etter 22. juli-terroren i 2011.

Eit eventuelt mistillitsforslag vil bli teke stilling til i samband med at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gir frå seg si innstilling i saka 29. november.

Pakke

Trusselen om mistillit kjem samtidig med ein omfattande pakke med forslag som Senterpartiet fremmar i Stortinget onsdag:

Stanse kuttet i Heimevernet, auke til 45.000 soldatar og rette opp igjen det nedlagde Sjøheimevernet.

Målet om to politifolk per 1.000 innbyggjarar skal gjelde per politidistrikt.

Sette av pengar til å forsere arbeidet med grunnsikring av skjermingsverdige objekt slik at målet kan bli nådd innan 2022.

Sette av pengar til betre samvirke mellom politiet og Forsvaret.

Sikre transportberedskapen til politiet i Nord-Noreg permanent, fortrinnsvis ved å halde på ni Bell-helikopter på Bardufoss.