Ropstad fryktar ikkje Frp-opprør

– Frps politikarar er profesjonelle og vande med å handtere usemjer. Sånn som eg kjenner Frp, har dei lyst til å sitje i regjering. Eg trur at sånn som i budsjettforhandlingane kjem det til å vere konstruktive og gode samtalar, sakleg usemje. Og så håper eg vi finn gode løysingar, seier Ropstad til NTB på veg ut frå gruppemøtet til KrF på Stortinget.

Frp-leiar Siv Jensen sa onsdag at utgangspunktet for regjeringsforhandlingar er svært dårleg etter at KrF påførte Frp eit sviande taxfree-nederlag midt i budsjettinnspurten. Tysdag stemde KrF for å avvikle høvet til å kjøpe to flasker ekstra taxfree-vin i staden for tobakk saman med resten av opposisjonen.

– Samarbeid handlar ikkje om å stikke knivar inn i dei ein skal samarbeide med, seier Jensen og slår fast at KrF ikkje kan ri to hestar samtidig.

Men Ropstad tek utspelet med stor ro.

– Alle som har følgt KrFs politikk på taxfree, treng ikkje vere overraska over det som skjedde i går, seier Ropstad og viser til at KrF tok dissens på saka i 2014 og så seint som i februar i år fremja forslag om innstrammingar i taxfree-ordninga.

– Det var tilfeldig at dette kom til handsaming i Stortinget i går, seier han.

Når det gjeld når og kor den kommande sonderinga skal vera, vil han ikkje seie noko om.

– Det må vi komme tilbake til. Men det vil nok skje raskt, seier KrF-nestleiaren.

