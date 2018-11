Budsjettkrise hindra med tre Frp-stemmer

innenriks

Mens det er vanleg å vedta budsjettavtalar med overveldande fleirtal, vart resultatet 12–9 i favør av ein avtale etter eit oppheta gruppemøte i Framstegspartiet, skriv Dagbladet.

Møtet gjekk meir enn ein time på overtid før også Frp slutta seg til budsjettavtalen med dei andre regjeringspartia og KrF. Og det blir ikkje lagt skjul på at det var sistnemnde som gjorde prosessen vanskeleg for Frp.

– Det var eit allment raseri! Dei seier dei vil vere samarbeidspartnar i framtida, og så gjer dei noko sånt, sa ein opprørt partiveteran Carl I. Hagen til Dagbladet.

Også finanspolitisk talsmann Helge André Njåstad hadde ei klar melding til KrF og nestleiar Kjell Ingolf Ropstad:

– Vi kan ikkje halde fram å samarbeide sånn!

Det dei to Frp-politikarane viser til er at parallelt med budsjettforhandlingane, stemte KrF saman med opposisjonen i Stortinget for å reversere Frps taxfree-siger frå 2014 som lèt reisande byte ein unytta tobakkskvote mot ein større alkoholkvote.

I eit representantforslag om «ein offensiv og solidarisk alkoholpolitikk» ville KrF opphavleg be regjeringa «vurdere ei reversering», men partiet vart i staden med på eit Ap-forslag om å fjerne «kvotebytet» frå 2020.

– Vi er ikkje i regjering enno, og då køyrer vi KrF-politikk. Det skulle berre mangle, sa KrFs nestleiar Olaug Bollestad til NRK i etterkant.

(©NPK)