Amerikanar på brua då KNM Helge Ingstad kolliderte

Det er tidlegare kjent at amerikanaren tenestegjorde på fregatten som del av eit utvekslingsprogram, men Bergens Tidende får no stadfesta at vedkommande var på brua under samanstøyten.

Avisa skriv også at offiseren «var involvert i ein opplæringssituasjon på brua».

Presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret har sagt dette om den generelle rolla til den amerikanske offiseren om bord på skipet:

– Vedkommande varetok ikkje nokon sjølvstendig rolle om bord. Amerikanaren hadde opplæringsstatus.

