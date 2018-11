Aksjon mot lastebåt i Sogn og Fjordane

innenriks

Bakgrunnen for aksjonen er ifølgje NRK tips om at ikkje alt er på stell om bord i den over 40 år gamle båten.

Inspektørar frå direktoratet har vore om bord i skipet, som ligg til kai i Måløy, både tysdag og onsdag.

– Så langt tel lista over feil og manglar 31 punkt. Ein god del av tilhøva som er avdekt ser vi på som alvorlege, seier avdelingsdirektør for kontroll og inspeksjon Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet.

Ifølgje Sørheim skal båten vere overlasta og ha ei rekke tekniske feil og manglar. I tillegg har dei funne tilhøve i kontraktar og formalitetar som ikkje er på stell. Båten blir halden tilbake inntil manglane er retta opp.

Odd Økland i eigarselskapet Havsula Invest AS stadfestar at dei har fått ei liste over manglar om bord i Ottar.

– Vi meiner at det berre er snakk om småting, og det skal vi fikse opp i, seier han til NRK.

(©NPK)