Skarpe reaksjonar på tvungen lønnsnemnd i sjukepleiarstreiken

innenriks

– Dette viser korleis NHOs bruk av lockout i praksis tek frå sjukepleiarane streikeretten, sidan det sjølvsagt fort blir fare for liv og helse og dermed tvungen lønnsnemnd, seier SV-nestleiar Kirsti Bergstø.

– At ein aktør som NHO gjekk til dette steget, er svært alvorleg og har bidrege til ei tilspissing av tilhøva i arbeidslivet, seier ho.

Ògså Raudt skuldar NHO for å tvinge fram ei tvungen lønnsnemnd.

– NHO Service og Handel tok ikkje omsyn til liv og helse når dei ville stengje 501 sjukepleiarar frå sjukeheim, gatehospital og respiratorteam ute. NHO gjekk til dette uforsvarlege steget for å tvinge fram ei tvungen lønnsnemnd for å hindre at Noregs lågast lønte sjukepleiarar skal få betre betalt, seier raudt-leiar Bjørnar Moxness.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) informerte tidlegare tysdag dei parlamentariske leiarane og regjeringa om avgjerda. Det er varsla ein pressekonferanse med ministeren tysdag ettermiddag.

NHO hadde varsla lockout frå og med onsdag morgon etter at sjukepleiarstreiken har vart i over fire veker. Det ville bety at alle av dei 500 sjukepleiarane det er varsla plassoppseiing for, og som blir omfatta av avtalen mellom NSF og NHO Service og Handel/Abelia, ikkje får gå på jobben. Det inkluderer sjukepleiarar ved sjukeheim, pasienthotell, respiratorteam, heimetenester, rehabilitering, kirurgiske avdelingar og ved ein alarmsentral.

Regjeringa lener seg på vurderingane til helsedirektøren når dei no grip inn i arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd.

Sjukepleiarstreiken vart sett i gang 25. oktober etter at Norsk Sjukepleiarforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikkje greidde å bli samde. Konflikten dreier seg både lønn og prinsipp. Sjukepleiarforbundet ønsker å heve dei låglønte og innføre ein kommunal lønnsstige, med fleire trinn enn dei har i NHO.