Semje om skisse til løysing i budsjettforhandlingane

Skissa skal etter planen leggjast fram klokka 21 etter at ho har vore til handsaming i stortingsgruppene til partia.

– Vi har ein heilskapleg skisse til løysing som vi no kjem til å innkalle gruppene våre til å godkjenne no i kveld. Og så håper vi at vi får tilslutning der, og i så fall har vi ein budsjettavtale for 2019, sa leiaren til finanskomiteen Henrik Asheim (H) då han og dei andre forhandlarane kom ut frå møtet tysdag kveld.

Forhandlarane er førebels knappe om innhaldet i avtalen.

– Eg meiner vi har funne eit heilskapleg godt opplegg som vi kan gå tilbake til gruppa med og forhåpentlegvis få ein «GO» på, seier KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad.

Dei fire partia hadde gitt seg sjølv frist til tysdag formiddag med å komme i mål, men det gjekk ikkje.

Etter deretter å ha sete i stort sett samanhengande forhandlingar frå klokka 12, kom representantane til partia ut frå møtet nøyaktig klokka 19 og fortalde om gjennombrotet.

Fristen til finanskomiteen på Stortinget har allereie vorte utsett éin gong, til 27. november. Planen har vore å ha finansdebatt éi veke seinare.