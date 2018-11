Riksrevisjonen: For mange piller og for lite næring i norsk eldreomsorg

innenriks

I ein ny rapport seiar Riksrevisjonen at det er store «utfordringar» med kosthald, medisinbruk og fall i eldreomsorga. Eldreomsorga er gått etter i saumane for perioden 2014–2018. Dette er hovudfunna:

Eldre blir tildelt helse- og omsorgstenester utan at behova og ønska er godt nok greidd ut. Det manglar nødvendig kunnskap om kvaliteten i tilbodet til dei eldre, og det er ikkje alltid sikkerheita er godt nok teken vare på.

Riksrevisjonen meiner at staten heller ikkje har god nok oversikt over arbeidet til kommunane med å sikre rett kapasitet i eldreomsorga.

Store sikkerheitsutfordringar

Særleg er Riksrevisjonen bekymra for pasientsikkerheita i eldreomsorga.

«Mange eldre er underernært, og det er behov for å styrke arbeidet med å forebygge og behandle underernæring. Problemene knyttet til legemidler handler blant annet om bruk av for mange legemidler, uheldige kombinasjoner av legemidler og manglende oversikt over legemiddelbruken. Fall er en vanleg årsak til at eldre skader seg og må legges inn på sykehus eller i sykehjem», heiter det i rapporten.

Riksrevisjonens brukar ordlyden «alvorleg» om pasientsikkerheita, som er den nest meste alvorlege kritikken kontrollorganet kan komme med, og som inneber«forhold som kan ha betydelige konsekvenser for samfunnet eller berørte borgere, eller der summen av feil og mangler er så stor at dette må anses som alvorlig i seg selv».

– Dette er alvorleg, og det har vore slik ein del år. Mange kommunar kan gjere noko med det ved å organisere arbeidet på andre måtar, særleg heimetenesta, og å ta i bruk anbefalte pasientsikkerheitstiltak, understrekar riksrevisor Per-Kristian Foss.

Dårlege målingar

Rapporten avdekkjer at berre éin av tre kommunar deltek i læringsnettverk for å forbetre pasientsikkerheita og at ikkje alle kommunar nyttar seg at det statlege pasientsikkerheitsprogrammet.

Lite kontinuitet blant tilsette på grunn av høgt sjukefråvær og omfattande bruk av deltidsstillingar, slik at mange ulike personar følgjer opp éin brukar, og dessutan ein stor del ufaglærte i eldreomsorga, blir òg trekt fram som ei utfordring for pasientsikkerheita.

Riksrevisjonen brukar vidare nemninga «kritikkverdig» for å skildre kva kunnskap som finst om kvaliteten i eldreomsorga. Det blir ikkje gjort gode nok målingar, det blir forska for lite og fylkesmannen gjer for få tilsyn.

Det er kritikkverdig at staten ikkje har komme lenger i arbeidet med å utvikle gode måtar å måle kvalitet i eldreomsorga på, heiter det i rapporten.

– Dermed manglar både statlege styresmakter og kommunane nødvendig kunnskap for å kunne følgje opp med tiltak for forbetringar, seiar Foss.

(©NPK)