Riksrevisjonen: – Tryggleiken i eldreomsorga er for dårleg

Riksrevisjonen har sett nærmare på kvaliteten og tilgjengelegheita i eldreomsorga i kommunane i perioden 2014–2018. I ein rapport som vart lagt fram tysdag, er konklusjonen at det framleis er store utfordringar, trass i ei rekke reformer dei siste åra, særleg når det gjeld kosthald, medisinbruk og skadar i samband med fall.

Men først og fremst skortar det på kunnskap, meiner Riksrevisjonen – som ber kommunane førebu seg langt betre på den forvaltande eldrebølgja.

Store tryggleiksutfordringar

Eitt av hovudfunna i rapporten er at eldre blir tildelt helse- og omsorgstenester utan at behovet deira og ønsket er greidd ut.

– Start med å spørje den enkelte kva han eller ho treng, oppfordrar riksrevisor Per-Kristian Foss.

Det blir knytt ei særleg bekymring til pasienttryggleiken, spesielt underernæring og overdriven medisinbruk. Dette er «alvorleg», noko som er den nest skarpaste kritikken Riksrevisjonen kan komme med. I tillegg er fall ei vanleg årsak til at eldre skadar seg og må leggjast inn på sjukehus eller i sjukeheim.

– Dette er alvorleg, og det har vore slik ein del år. Mange kommunar kan gjere noko med det ved å organisere arbeidet på andre måtar og ta i bruk tilrådde pasienttryggleikstiltak, understrekar Foss.

Manglar kunnskap om kvalitet

Staten blir òg kritisert for å mangle kunnskap om kva som faktisk gir kvalitet i eldreomsorga. Det er «kritikkverdig» at arbeidet ikkje er kommen lengre, meiner Riksrevisjonen.

– Det er utvikla for få indikatorar. Vi veit spesielt lite om kvaliteten på heimetenestene. I tillegg gjennomfører fylkesmennene få tilsyn, og det blir forska lite, sa prosjektleiar Cathrine Neergaard då ho presenterte rapporten tysdag.

– Eg er overraska over kor lite staten faktisk veit om emnet, seier Foss.

Samtidig er ikkje bildet heilsvart, peikar han på.

– Mange kommunar gjer det veldig bra, nokon gjer det dårleg, mens mange er i mellomsjiktet. Men det er alvorleg fordi staten skal sikre at alle har same rettar, seier Foss.

Reagerer

Både Senterpartiet og SV reagerer sterkt på rapporten.

– Dette er ein hard dom over eldrepolitikken til regjeringa. Dette viser at dei har mista grepet og er meir oppteke av ideologiske symboltiltak enn det som faktisk skal til for å sikre eldre eit trygt omsorgstilbod, seier Sps Kjersti Toppe til NTB. Ho krev at eldreminister Åse Michaelsen (Frp) kjem på banen.

– Ho har ikkje teke tak i dei verkelege utfordringane til eldreomsorga. Stortingsmeldinga «Leve heile livet» er utan tiltak og vil ikkje betre pasienttryggleiken, meiner Toppe.

Eit forslag frå SV og Sp om ein full gjennomgang av menneskerettssituasjonen på norske eldreheimar vart tysdag nedstemt i Stortinget.

Lærer ikkje av kvarandre

Rapporten avdekkjer òg at berre éin av tre kommunar deltek i læringsnettverk for å forbetre pasienttryggleiken og at ikkje alle kommunar nyttar seg av det statlege pasienttryggleiksprogrammet.

Lite kontinuitet blant tilsette på grunn av høgt sjukefråvær og omfattande bruk av deltidsstillingar, slik at mange ulike personar følgjer opp éin brukar, og dessutan ein stor del ufaglærte i eldreomsorga, blir òg trekt fram som ei utfordring for pasienttryggleiken.

