Nytt forhandlingsmøte – budsjettsamtalar på overtid

innenriks

– Eg har god tru på at vi kan oppnå ei semje, kanskje i dag eller i alle fall i morgon, sa KrFs Kjell Ingolf Ropstad til media då møtet starta.

Han viste til at det er «ein del» spørsmål som framleis må avklarast, men at partane no byrjar å nærme seg ei semje.

– Det er både prinsipielle og økonomiske spørsmål som står att, seier Ropstad.

Dei fire partia hadde gitt seg sjølv frist til tysdag formiddag med å komme i mål, men det gjekk ikkje.

Fristen til finanskomiteen på Stortinget har allereie vorte utsett éin gong, til 27. november. Planen har vore å ha finansdebatt éi veke seinare.

