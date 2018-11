Nordmenn har mindre tru på eigen økonomi

innenriks

Tala kjem fram i Finans Norges forventingsbarometer for 4. kvartal. Etter fleire år med sterk framtidstru, fell barometeret for tredje kvartal på rad. Kvinner er mindre optimistiske enn menn, og raudgrøne veljarar er mindre optimistiske enn dei som oppgir at dei røystar på regjeringspartia.

– Utviklinga kan tyde på at hushalda har vorte meir usikre. Frykt for høgare rente og auka uro i verdsøkonomien kan forklare noko av fallet, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Noreg.

I september heva Noregs Bank styringsrenta for første gong på sju år, då ho vart sett opp frå 0,50 til 0,75 prosent. Prognosane frå sentralbanken går ut på at styringsrenta skal hevast gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021, noko som vil tyde bustadlånsrenter på i underkant av 4 prosent i 2021.

Fleire vil spare

Fallet i økonomiske forventingar er størst i aldersgruppene 15–29 og 30–44 år, viser barometeret.

– Unge i etableringsfasen har ofte høgare lån enn andre delar av befolkninga og er derfor ekstra påverka av renteaukar. Det kan vere ei forklaring på det negative utslaget på dette segmentet, seier Kreutzer.

Dersom økonomien i husstanden blir betre, er delen som ønsker å spare meir, stor. Delen som vil bruke ekstra inntekt på sparing og nedbetaling av lån er på det høgaste nivået sidan 1994.

Sjølv om folk har mindre tru på eigen økonomi, stig forventingane til økonomien i landet samanlikna med førre kvartal.

Forventingsbarometeret er eit kvartalsvis samarbeid mellom Finans Noreg og Kantar TNS. Barometeret måler forventingane norske hushald har til eigen økonomi og økonomien i landet.

Fallande arbeidsløyse

Tidlegare i månaden la Nav fram tal som viser at arbeidsløysa er på 2,2 prosent, mot 2,4 prosent for eitt år sidan.

Ved utgangen av oktober var det registrert 61.500 heilt arbeidsledige hos Nav, ein nedgang på 4.500 samanlikna med oktober i fjor. 48 prosent av dei heilt ledige fekk dagpengar i oktober, viser tala frå Nav.

Så langt i år har både bruttoarbeidsløysa og talet på heilt ledige gått vidare ned, men saktare enn i fjor. Det er i Rogaland og blant ingeniørar at arbeidsløysa har falle mest, forklarte Nav-direktør Sigrun Vågeng.

