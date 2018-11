LO Stat ber Mæland legge ned ostehøvelen

innenriks

Den øvste sjefen for alle statstilsette, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, deltok tysdag under opninga av LO Den tradisjonsrike Kartellkonferansen til stat på Gol.

Der vart ho kraftfullt oppfordra av LO Stat-leiaren om å evaluere den såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma som regjeringa har gjennomført i offentleg sektor sidan 2015.

Reforma, som av motstandarane har døypt om til «ostehøvelreforma» for dei flate, årlege kutta sine på mellom 0,5 -0,7 prosent av driftsbudsjettet, har skapt stor frustrasjon blant statstilsette.

Bad om evaluering

– Vi synest ikkje dette er ei reform. Sei det som det er. Dette er kutt. Ostehøvelkutt som no har passert 10 milliardar kroner. Utan tydeleg mål og utan prioriteringar, sa Aas.

Han kalla reforma øydeleggjande, demotiverande og demonterande, og seier LO medlemmene til stat meiner han fører til dårlegare tilbod til brukarane og ein tøffare arbeidsdag for dei tilsette. Han oppfordra Mæland til å vere med på ei «ærleg og heiderleg» evaluering av effekten av reforma.

Mæland svara at ho ikkje kunne love ei evaluering, men ville ta med seg innspelet tilbake til regjeringa.

Forsvarte kutta

– Dette er kanskje litt som å banne i kyrkja, men det var jaggu på tide at òg staten byrja å effektivisere. Dette har både kommunane og bedriftene gjort i alle år, sa statsråden, ifølgje Frifagbevegelse.

– Eg veit at det tærer på, og at det kanskje kan opplevast som vanskeleg, men eg forsvarer ABE-kutta. Dei er heilt nødvendige, sa Mæland.

– Vi hentar inn pengane for å omfordele dei innover i staten. Det finst ei liste over dette, sa Mæland og nemnde mellom anna at Politiet og Arbeidstilsynet får meir ressursar.

