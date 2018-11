Kommande stormfloder blir kartlagde med nytt verktøy

innenriks

I løpet av dette hundreåret kan havnivået i Noreg ha stige med ein halv meter. Område som ligg lågt og nær havet, vil derfor bli meir utsette for stormflod i framtida. Det kan få konsekvensar for bygningar, annan infrastruktur, landskap og natur i vasskanten.

Med bakgrunn i framskrivingane frå FNs klimapanel har forskarar ved Statens kartverk utvikla ei løysing som gjer det mogleg å visualisere konsekvensane av stormfloder og havnivåendringar i framtida.

I det nye verktøyet til Kartverkethar forskarane lagt inn detaljert informasjon om påverknaden frå stormflodene i terrenget. Kartet gir statistikk over bygningar, areal og oversyn over vegar som er utsett for flaum frå havet.

– Når ein zoomar inn på hytta si og ser korleis ei stormflod kan sjå ut i 2090, blir det enklare å ta innover seg kva konsekvensane faktisk vil vere, seier forskar Kristian Breili i Kartverket til NRK.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) meiner verktøyet vil bli viktig i både kommunal og privat planlegging i framtida. Ho meiner det nye kartet vil vere spesielt viktig for kommunar og mindre verksemder, og dessutan for privatpersonar, som ikkje har ressursar til å gjere eigne analysar.

– Vi veit at det blir både mildare og våtare vêr. I Noreg bur 75 prosent av befolkninga langs kysten. Vi er ein kystnasjon og treng derfor eit slikt verktøy, seier Mæland.

Berre halvparten av norske kommunar har per i dag kartlagt kor sårbare dei er for stormflod. Tiltaket kan derfor gi store samfunnsøkonomiske innsparingar gjennom betre planlegging i framtida.

