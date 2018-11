Kittelsen-måleri selt – ny prisrekord for måleri i Noreg

innenriks

«Guldhornet» hadde eit prisoverslag på 4–5 millionar kroner og blir karakterisert som eitt av dei ukjende meisterverka til kunstnaren, skriv E24.

Verket har ikkje vore vist fram for offentlegheita sidan 1964 og har vore i familien til seljaren sidan det vart kjøpt hos Blomqvist i 1903.

Det dyraste måleriet av Kittelsen som er selt i Noreg tidlegare, er akvarellen «Dompap på rima kvist» som vart selt for 1,3 millionar kroner i 2002.

Det dyraste måleriet som nokosinne er selt i Noreg er «Bestemors brudekrone» som Adolph Tidemand måla i 1869. Det gjekk under hammaren i 2002 for 6,2 millionar kroner. Inkludert salær enda prisen på 7,7 millionar kroner.

Den dyraste biletkunsten som er seld i Noreg, er eit trykk av Edvard Munch. Hammarprisen i 2007 for tresnittet «Vampyr» var 11,8 millionar kroner. Inkludert salær betalte kjøpar 14,1 millionar kroner for verket. Fleire andre trykk av Munch er selde for mellom 7 og 9 millionar kroner i Noreg.

Dei dyraste verka til Munch som er selde, har gått på auksjonar i anten New York eller London.

