Julegrana frå Oslo på veg til London

innenriks

Tradisjonen med norsk julegran til London vart etablert i 1947 som takk til det britiske folket for hjelp til Noreg under krigen. Kvart år sidan har ei høgreist gran vorte hoggen i Oslos skogar rundt midten av november og skipa over Nordsjøen.

Årets tre har stått i Nordmarka i rundt 80 år og skal no lyse opp i den britiske hovudstaden frå 6. desember og gjennom jula.

Treet vart felt i fellesskap av Oslos ordførar Marianne Borgen (SV) og Lindsey Hall, som er borgarmeister i bydelen Westminster i London der Trafalgar Square ligg. Til stades var også Richard Wood, som er britisk ambassadør i Noreg.

Wood har berre vore ambassadør nokre månader, så det er første gong han er med å felle treet.

– Ein nydeleg stad, og eit fantastisk tre, seier Wood frå skogen i Nordmarka.

Ambassadøren seier at alle i London kjenner til treet og veit kvar det kjem frå.

– Dette er ein fin tradisjon og minner oss ikkje berre om det som har vore, men symboliserer òg det nære vennskapet mellom våre to land, seier Wood.

Også ordførar Marianne Borgen understrekar at i tillegg til å vere ei takk for hjelpa britane gav under krigen, er det òg eit synleg bevis på vennskapet mellom Oslo og London.

– Alle treng venner, også byar treng venner, så eg synest dette er ein veldig flott tradisjon, seier ordføraren til NRK.

(©NPK)