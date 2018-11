Fire av ti bønder droppar bilbelte i traktoren

innenriks

Haldningane til sikkerheitsbelte blant bønder kjem fram i ei undersøking Sentio har utført for Arbeidstilsynet.

Dei vanlegaste grunnane som blir oppgitt for å droppe beltet, er at det ikkje blir sett på som nødvendig, dårlege vanar eller at det er snakk om korte avstandar, skriv tilsynet i ei pressemelding.

– Mange alvorlege ulykker og dødsulykker kunne vore unngått ved bruk av setebelte. Ei typisk ulykke skjer ved at førar blir kasta ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville dei vorte mørbanka, men sannsynlegvis redda livet. Å bruke setebelte er ein viktig og enkel måte å hindre alvorlege ulykker på. Her trengst det ei haldningsendring, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Over halvparten av dødsulykker og andre alvorlege ulykker i landbruket skjer i samband med bruk av traktor og utstyr montert på traktor.

Alle traktorar skal ha setebelte montert, og Vollheim oppfordrar folk til å bruke det.

– Bruk av setebelte kan utgjere ein skilnad på liv og død.

(©NPK)