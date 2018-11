Equinor investerer i regnskog

innenriks

Satsinga kan starte allereie neste år.

– Dei viktigaste klimatiltaka for Equinor vil framleis vere å redusere utsleppa frå produksjonen vår av olje og gass, og stor vekst innan fornybar energi. Men for å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane må vi alle gjere meir, seier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor, som seier satsinga sannsynlegvis byrjar i 2019.

Equinor vil kutte like mykje utslepp frå redusert avskoging tilsvarande det selskapet i dag slepp ut i område der dei verken må betale CO2-avgifter eller er omfatta av eit kvotesystem, ifølgje E24. Equinors samla CO2-utslepp frå eigenoperert verksemd låg i fjor på 14,9 millionar tonn. Ein million tonn skal kuttast, noko som vil motsvare mellom 42 og 84 millionar kroner årleg.

Kunngjeringa av satsinga skjedde i samband med Equinors haustkonferanse i Oslo tysdag formiddag. Til stades var òg statsminister Erna Solberg (H) og sekretær Patricia Espinosa for FNs rammekonvensjon om klimaendringar.

– Eg ønsker å takke Equinor for dei gode nyheitene denne morgonen. Eg roser dykk for dette initiativet og så håper eg andre selskap følgjer dømet dykkar. Vi må alle trappe opp klimatiltaka våre om vi skal kunne klare å no måla frå Parisavtalen, sa statsministeren i talen sin på konferansen.

Noreg har støtta kampen mot avskoging sidan 2008, med rundt 23 milliardar kroner, og skal halde fram dette arbeidet fram mot 2030.

