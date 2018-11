Ropstad: – Eg har godt samvit

innenriks

– Eg har veldig godt samvit for det eg har gjort. Eg har prøvd å informere partileiaren så godt eg kan, heile vegen. Eg har sikkert ikkje gjort alt rett dei siste vekene. Men eg er veldig stolt over det eg har gjort, og det partiet har gjort, seier Ropstad.

KrF-nestleiaren avviser at han endra strategi etter samtalar med Høgre undervegs i den interne vegvalsprosessen til KrF.

– På ingen måte. Vi har vore veldig tydelege på kva som har vore viktig for KrF heile vegen. Vi har eit landsstyremøte som trekte hovudlinjene for kva som var viktig for KrF, seier han.

VG skriv måndag at Ropstad byrja å bruke argumentet om at det ville vere mogleg å endre abortlova dersom ein gjekk inn i eit samarbeid med den noverande regjeringa, etter eit hemmeleg møte med statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg og resten av Høgre-leiinga 11. oktober.

– Med tanke på den situasjonen partiet var i, hadde Olaug Bollestad og eg eit ønske om å diskutere den situasjonen partiet kunne komme i viss vi vann fram, seier Ropstad.

– Partileiaren var veldig godt informert. Han bad oss ta eit møte. Det er ingen dramatikk i det, seier KrF-nestleiaren.

Ropstad gav kommentarane sine etter KrFs gruppemøte på Stortinget måndag. Han gjekk rett frå dette møtet og i eit nytt forhandlingsmøte med dei tre regjeringspartia om statsbudsjettet neste år.

