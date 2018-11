Rimfrost tok første stikk i patentstrid mot Aker BioMarine

innenriks

Dermed har Rimfrost vunne «rettssaka om rettssaka», det vil seie striden om kva for ein domstol som skal handsame søksmålet, skriv Dagens Næringsliv.

– Aker BioMarine har forseinka behandlinga av rettssaka i snart eitt år med kravet sitt om at saka skal handsamast i Oslo. Høgsterett er den tredje rettsinstansen som har sagt at saka høyrer heime hos tingretten i Volda, og vi ser fram til at saka no endeleg kjem opp, seier advokaten til Rimfrost, Ronny Lund, i ei melding.

Det går føre seg ein bitter strid mellom dei to selskapa om den patentbeskytta teknologien på kriltrålaren «Juvel», som vart tvangsseld då Emerald Fisheries gjekk konkurs. Rimfrost eigde krilreiarlaget og meiner dei òg eigde patenta. Aker-selskapet meiner patenta følgde med på tvangssalet.

Mens Rimfrost ser på avgjerda i Høgsterett som ein siger, hevdar Aker BioMarine at det er udramatisk for dei.

– Patentlovas vernetingsreglar var ikkje klare i saka vår, og vi ønskte ei rettsleg avklaring for å sikre at saka vart innleidd på ein korrekt måte, seier kommunikasjonsdirektør Katrin Berntsen.

Ho seier selskapet ser fram til handsaminga i Søre Sunnmøre tingrett.

