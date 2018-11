Regjeringa lei av unnskyldningar for manglande kjønnsbalanse i næringslivet

innenriks

På rundbordkonferanse med representantar for næringslivet og rekrutteringsbransjen måndag vart det lagt fram ei liste med forslag til kva for tiltak næringslivet kan setje i gang for å auke kvinnedelen på toppen.

Det var barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som la fram lista som er utarbeidd basert på innspel frå næringslivet sjølv om kva slags tiltak dei sjølv meiner er viktig og relevant.

Svært få kvinner

For det er dessverre eit faktum at kvinnerepresentasjonen er svært dårleg i leiinga av norske selskap.

Blant dei 200 største norske selskapa er det berre 19 prosent kvinner som er direktørar, berre 22 prosent som er toppleiarar og berre 31 prosent som er styremedlemmer.

I innleiinga til tiltakslista skriv ministrane mellom anna at «Vi har sett oss lei på at noen av selskapene unnskylder manglende mangfold i toppen med at det ikke finnes kompetente kvinner til stillingen, eller at disse kvinnene selv ikke ønsker jobben.»

Dei to statsrådane understrekar at dei forventar at næringslivet tek ansvar for å oppnå større kjønnsbalanse.

Ei rekkje råd

Blant tiltaka bedriftene bør setje i gang som eit ledd i dette, er at sjølve leiinga må ta ansvar og setje mål for kjønnsbalanse på alle nivå. Likestilling må vere ein del av den heilskaplege strategien til selskapet.

Vidare må styre og leiing lage ein tydeleg strategi og plan for å nå måla som selskapet har sett, utvikle verktøy for å måle utviklinga over tid, og jobbe aktivt for å rekruttere fleire kvinnelege leiarar.

Næringslivet blir òg rådd til å ha ein plan for å jobbe langsiktig med talentutvikling og gjere ei evaluering av unge talent i bedrifta. Å legge til rette for å kombinere karriere og familie er òg viktig – berre det å vise tydeleg i selskapet at ein forventar at fedrane tek ut delen sin av foreldrepermisjonen er essensielt.

Det blir òg peika på at næringslivet har eit samfunnsansvar for å bidra til likestilling i arbeidslivet. Noko som mellom anna kan gjerast gjennom å skape interesse for fagfeltet hos den yngre generasjonen.

På denne måten kan næringslivet bidra til at gutar og jenter vel den utdanninga dei vil, uavhengig kjønn, meiner statsrådane.

