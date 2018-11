Ny kulturmelding for første gong på 15 år

– Kulturmeldinga vil slå ein himmel over alt det vi jobbar med, sa kulturminister Trine Skei Grande (V) til NTB tidlegare i år. Grande legg fredag fram meldinga saman med statsminister Erna Solberg (H). Den nye kulturmeldinga har fått namnet «Krafta til kulturen – Kulturpolitikk for framtida». Den førre kulturmeldinga vart lagt fram i 2003 då Valgerd Svarstad Haugland frå Kristeleg Folkeparti var kulturminister. Mykje har skjedd sidan den gongen, ikkje minst på det digitale området. – Meldinga skal sjå på konsekvensar av mellom anna teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringar, samfunnsøkonomiske realitetar og nye forvaltingsstrukturar, heiter det på Nettsida til kulturdepartementet. Hausten 2017 og på nyåret i år har Kulturdepartementet arrangert møte rundt om i heile landet for å få innspel til meldinga.