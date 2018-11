Jordskjelv registrert ved Svalbard

innenriks

Ein styrke på 4,5 blir ofte omtalt som uvanleg sterkt. Jordskjelvet skjedde søndag ved 12-tida i Grønlandshavet like sørvest for Svalbard, ifølgje jordskjelvsenteret NORSAR, som overvakar jordskjelv i Noreg.

Dette er det siste i rekkja av fleire jordskjelv i norske farvatn dei siste vekene.

For to veker sidan vart det kraftigaste jordskjelvet i Noreg nokosinne registrert 125 kilometer nordvest for Jan Mayen, med ein styrke på heile 6,8. Dei 18 personane som er utstasjonerte på øya frå Forsvaret og Meteorologisk institutt, vakna då av kraftige ristingar, men ingen vart skadde.

