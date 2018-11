VG: Sykepleierforbundet boikottar lockout

innenriks

– Eg kan stadfeste at vi meiner NHOs lockoutvarsel til NSF er ugyldig. Det fyller ikkje dei formkrava som eit lockoutvarsel skal følgje etter lova, seier leiar Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund til VG.

By har tidlegare uttalt at den varsla lockouten ikkje tek omsyn til liv og helse.

– Dette er dramatisk og alvorleg. For første gong i historia er det varsla lockout i helsesektoren. Vi har hatt ein lovleg streik gåande i tre veker og har ikkje fått ein einaste dispensasjonssøknad. Vi veit at det er verksemder som har sendt inn søknadar om dispensasjon til NHO, men det er stoppa der og er ikkje gått vidare til oss, sa By til NTB torsdag.

NHO Service og Handel varsla torsdag lockout frå 20. november. Det tyder at totalt 500 sjukepleiarar ikkje får gå på jobb førstkommande tysdag. Direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO seier til NTB at ho håpar lockouten vil bidra til å få slutt på streiken.

– Sykepleierforbundet har stilt krav som dei veit at vi ikkje vil greie å innfri, mellom anna at vi skal kopiere tariffsystemet til kommunane og garantisatsane deira, seier ho.

(©NPK)