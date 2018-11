Raudt vil ha «dynastiskatt» for dei rikaste

innenriks

– Alle snakkar om dei auka skilnadane, men veldig få gjer noko med det, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til Politisk kvarter på NRK. Raudt legg fram det alternative statsbudsjettet sitt fredag formiddag.

Moxnes viser til at med skatteopplegget deira vil nivået på skattane vere omtrent det same som då dei raudgrøne styrte under Jens Stoltenberg.

Den progressive skatteauken vil gjelde alle som tener over 600.000 kroner. Dei med inntekt opp til éin million bør betale 4.400 meir i skatt, ifølgje Raudt, mens dei som tener mellom 2 millionar og 1 milliard bør få ein auke på 135.600 kroner i snitt.

I tillegg foreslår partiet eit nytt trinn i formuesskatten for dei med formue på over 10 millionar kroner.

Det vil gi ein auke på inntektssida på 27 milliardar kroner i 2019, som stig til drygt 37 milliardar i 2020. Pengane vil partiet mellom anna bruke på ei kostbar tannhelsereform og auka barnetrygd, og dessutan å auke overføringane til kommunane.

Samtidig vil partiet kutte 1 milliard i momsen, skriv Klassekampen.

– Det har vore viktig for oss å vise at det er mogleg å reversere dei skattelettene som regjeringa har gitt, seier Raudt-nestleiar Marie Sneve Martinussen.

I tillegg foreslår partiet ein auke i avgiftene, først og fremst auka CO2-avgift, på 1,4 milliardar kroner.

