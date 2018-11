Politiet får tilgang til vegvesen-register

innenriks

– Tilgang til informasjon frå desse registera kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Fredag la regjeringa fram eit lovforslag for Stortinget om endringar i ulike forskrifter i vegtrafikklova. I tillegg til å gi rettsleg grunnlag for innhenting av personopplysningar på vegtrafikkområdet, inneber forslaget at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort- og dessutan bilde- og signaturregisteret til føremål òg utanfor vegtrafikklova.

(©NPK)