Kilogrammet skal pensjonerast

innenriks

Fredag samlast ei gruppe vitskapsfolk frå det internasjonale meteorologiske miljøet i Versailles i Frankrike for å røyste over dei foreslegne endringane i det internasjonale målesystemet (SI). Fire av dei sju grunneiningane – kilogram, ampere, kelvin og mol – skal få heilt nye definisjonar. Årsaka er at stadig betre teknologi har gitt betre og meir nøyaktige måtar å måle på.

– Den teknologiske utviklinga har no komme så langt at også kilogrammet kan bli knytt mot ein naturkonstant. Det tyder at vi no får ein stabil referanse, noko som vil gi oss gode moglegheiter for vidare utvikling, seier direktøren for det norske Justervesenet, Geir Samuelsen, som er på plass i Versailles.

For kilogrammet betyr det at lodda, som har stått i ein safe i Paris-forstaden Sevres sidan 1889, blir dytta ned frå trona som sjølve definisjonen på éin kilo. Den nye definisjonen blir ein fiksert numerisk verdi basert på Plancks konstant. Alle dei sju hovudmåleeiningane skal frå no av bli knytt mot fundamentale konstantar.

Det nye SI-systemet vil tre i kraft på verdsmeteorologidagen 20. mai neste år, dersom endringane blir vedtekne.

(©NPK)