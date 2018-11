Keshvari enno ikkje avhøyrt om reiserekningane

innenriks

– Vi har ein dialog med forsvararen og ventar på ei tilbakemelding. Han har ikkje vore inne til avhøyr, opplyser leiar Rune Skjold i seksjon for økonomi- og spesialetterforsking i Oslo politidistrikt.

Politiet har fått overlevert dokumentasjon frå Stortinget, men Skjold opplyser at dei også ønskjer noko materiale utlevert frå Keshvari sjølv.

NTB har ikkje lykkast i å komme i kontakt med forsvararen hans Arne Gunnar Aas fredag.

Mazyar Keshvari, som representerer Frp for Oslo på Stortinget, har ifølgje Aftenposten levert udokumenterte reiserekningar for 290.000 kroner sidan hausten 2016. Avisa kan dokumentere at Keshvari har vore i heimbyen samtidig som det er levert krav på til saman 36.000 kroner.

Keshvari har gjennom den tidlegare advokaten sin Arve Lønnum opplyst at han ønskjer å betale tilbake det han har fått urettmessig utbetalt.

