Harald Stanghelle frå Aftenposten til NRK

innenriks

Nyleg vart det kjent at Stanghelle sluttar i Aftenposten etter at han i 19 år har fylt ulike redaktørpostar i avisa. Han uttalte at viss han skulle gjere noko på oppløpssida av yrkeslivet, måtte han gjere det det no. Fredag kunngjorde NRK at han frå nyttår vil vere vert i eige radioprogram der han vil intervjue gjester ein halv time kvar fredag på kanalen NRK P1+.

– Dette gler eg meg verkeleg til. Det er eit spennande privilegium å få arbeide med det som for meg er ein heilt ny journalistisk sjanger. Då eg slutta i Aftenposten, var det for å få eit taktskifte på oppløpssida av yrkeslivet mitt. No får eg oppfylt draumen om dette, seier Harald Stanghelle i ei pressemelding frå NRK.

Stanghelle vart tilsett som krimjournalist i Aftenposten i 1991 etter ni år i Arbeiderbladet. Han leidde politisk avdeling frå 1992 og vart nyheitsredaktør i 1994. I 1995 vart han sjefredaktør i Dagbladet, men vende tilbake til Aftenposten og stillinga som politisk redaktør i 2000.

Line Gevelt Andersen, som er programsjef i NRK, trur at lyttarane kjem til å setje pris på dette programmet.

– Harald Stanghelle er ein glimrande intervjuar og formidlar, så dette trur vi kjem til å slå særs godt an blant lyttarane våre, seier ho i kunngjeringa.

(©NPK)