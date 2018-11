Auke for Ap etter abortkamp

innenriks

Kvinnene har i årevis utgjort eit fleirtal blant Arbeidarpartiets veljarar, men delen har falle drastisk etter varslingssakene mot Trond Giske i vinter. No viser DNs måling at trenden har snudd, i ein periode der partiet har stått i front mot å endre abortlova.

Tala frå avisa viser at kvinnedelen frå januar til og med oktober i år var på 51 prosent. No har talet stige til 57 prosent, noko som er eit høgare nivå enn på fleire år.

– Det er mange som er urolege og bekymra for kva slags endringar Høgre vil gjennomføre i abortlova, samtidig som folk er trygge på kvar Ap står, at vi er på lag med kvinnene og retten deira til å avgjere over eigen kropp, seier nestleiar Hadia Tajik.

Samtidig ønsker ho ikkje å konkludere med at abortsaka er årsaka til auken.

– Det er rett at vi hadde eit lågare nivå i vinter, men eg vil vere forsiktig med å seie kva årsaka var. Det var ei turbulent tid for oss, som òg viste seg i målingane, seier Tajik.

(©NPK)