To kraftselskap vil danne det største kraftkonsernet i landet

innenriks

Dei to selskapa har underteikna ein intensjonsavtale for å sjå nærare på moglegheita for å slå saman hovudverksemdene i dei to konserna.

- Ei samling vil styrkje evna til å gi utbytte til eigarkommunane og til kontinuerleg forbetring og innovasjon i eit energisystem i rask endring, heiter det i ei felles pressemelding.

Det nye selskapet vil opprette to ny selskap; eit nytt nettselskap som vil få nærare éin million kundar og eit produksjonsselskap som samla vil produsere rundt 16,4 terawattimar.

Det er framleis langt fram til ein endeleg avtale og i månadene framover er selskapa samde om å utarbeide forslag til aksjonæravtalar og vurderingar av kva verdiane i selskapa er.

Denne avtalen skal eigarane ta stilling til før styresmaktene til slutt skal sjå gjennom avtalen, som er avhengig av godkjenning frå styresmaktene for å bli noko av.

(©NPK)