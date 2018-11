NHO har vedteke lockout i sjukepleiarstreiken

innenriks

Norsk Sjukepleiarforbund opplyste torsdag morgon at dei hadde motteke varselet. Leiar Eli Gunhild By meiner at NHO med dette viser at dei ikkje tek omsyn til liv og helse.

– I dag har NHO kasta korta. Dei går altså ikkje av vegen for å stenge både sjukeheimar, respiratorteam og gatehospital for å drive gjennom sitt syn på ein tariffavtale. Lova slår fast at helsetenester må bli organiserte slik at dei er forsvarlege. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryt både den private verksemda og kommunen sine plikter etter lova, seier ho i ei pressemelding.

– Tek omsyn

By meiner at uttaket til sjukepleiarforbundet tek omsyn til pasientane og peikar på at Statens helsetilsyn har vakt over konflikten i tre veker, utan å finne eit einaste tilfelle der liv og helse er sett i fare.

Sjukepleiarforbundet har teke ut 56 sjukepleiarar av dei totalt 500 som det er varsla plassoppseiing for, og som blir omfatta av avtalen mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia.

Dei som har vore ramma av streiken, har jobba ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjonar.

Lockout er streikevåpenet til arbeidsgjevarane og betyr at dei stengjer ute alle dei 500 sjukepleiarane i dei 65 bedriftene som Sjukepleiarforbundet har varsla streikeuttak for.

– Alvorleg

– Lockout er alvorleg både for pasientar, pårørande og tilsette, men vi kan ikkje sitje stille å sjå på at nokre få bedrifter tek belastinga for alle, når vi veit at nokre av desse er i ferd med å gå over ende. Dei andre bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med dei som er tekne ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle verksemder. No står viktige arbeidsplassar og gode pasienttilbod i fare for å bli borte, seier administrerande direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Ho meiner at NHO har strekt seg langt for å få til ei løysing og peikar på at streiken har vart i tre veker og at fleire av dei sju bedriftene som førebels har vore ramma, risikerer å gå konkurs.

– Difor er vi nøydde til å bruke dette sterke verkemiddelet no, seier ho i ei pressemelding.

Lockouten trer i kraft ved byrjinga til arbeidstida tysdag 20. november.