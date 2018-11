Kystverket stadfestar at Helge Ingstad segla med AIS-sendarane avslegne

innenriks

Offisielt har verken Forsvaret, Kystverket eller politiet villa stadfeste at fregatten segla utan AIS-signal. Desse signala viser informasjon om identiteten til eit fartøy, posisjon, fart og kurs til andre skip.

Allereie i den første av tre situasjonsrapportar som Kystverket sende til regjeringa, sendt allereie på ulykkesdagen, bli det likevel stadfesta at AIS-sendaren var slegen av. I same rapport står det òg at sjøtrafikksentralen på Fedje hadde klarert skipet inn i området, skriv VG.

AIS er eit internasjonalt satellittdrive posisjons- og identifikasjonssystem som Kystverket har ansvar for å drifte i Noreg.

Tidlegare har Forsvaret opplyst at det vil ta minst tre veker før fregatten er heva og på plass på Haakonsvern. Sysla skrivar torsdag ettermiddag at kranskipet Gulliver vil komme til området søndag. Skipet drog frå Nederland onsdag og skal saman med ein annan lekter og ein taubåt utføre den planlagde hevinga.

