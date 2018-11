KrF røysta for raudgrønt tannforslag

innenriks

Etter behandlinga i helse- og omsorgskomiteen låg det nemleg ikkje an til at forslaget skulle få fleirtal. Komitéfleirtalet røysta for å ikkje vedtak forslaget, med støtte frå KrF og komitéleiar Olaug Bollestad. Men då saka kom opp i Stortinget torsdag, hadde KrF snudd. Forslaget fekk overraskande fleirtal, skriv Frifagbevegelse.

– Ofte heng dårleg tannhelse saman med sosial status. Kristeleg Folkeparti er opptatt av og har eit mål om å jamne ut sosial ulikskap innanfor tannhelse, ikkje minst for alle dei som treng det aller mest. Derfor vil Kristeleg Folkeparti vere med på eit forslag som vi ikkje har komme med i, sa Bollestad i innlegget sitt i debatten.

Arbeidarpartiet sin tannhelsepolitiske talsperson Tellef Inge Mørland er veldig glad for støtta. Han synest det er spesielt interessant at KrF røystar mot synet til regjeringa etter at dei på det ekstraordinære landsmøtet sitt valde å søkje regjeringsforhandlingar med dagens regjering.

Forslaget som fekk fleirtal, ber regjeringa om ein gjennomgang av refusjonsordningane, om å hjelpe dei som i dag ikkje har økonomisk mogleheit til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling, og å forbetre og forenkle ordningane for refusjon gjennom folketrygda til spesielle diagnosar.

