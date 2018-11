Frp uttrykkjer forståing for at ekstravagant pengebruk vekkjer reaksjonar

innenriks

– Vi har forståing for at pengebruken vekkjer reaksjonar, skriv Frps sekretariatsleiar Per Kristian Solbak i ein e-post til Aftenposten.

Han lovar at dei i år vil bruke langt mindre pengar. Gjennomgangen til avisa viser at Frps stortingsgruppe brukte 1,4 million kroner til fest og sosiale aktivitetar i fjor, tilsvarande 26.900 kroner per stortingsrepresentant. Det er betydeleg meir enn det dei andre partia belastar statsbudsjettet med til same føremål og 57 gonger meir enn det statlege institusjonar kan bruke per person til såkalla velferdstiltak som julebord, sommarfest eller andre sosiale tiltak.

Pengane partia bruker til velferdsføremål for stortingsgruppene, bli overført over statsbudsjettet.

– Etter valet i 2017 tok eg tak i dette saman med gruppeleiinga, og nivået på velferdsutgiftene til stortingsgruppa i 2018 vil vere på godt under halvparten, skriv Solbak.

Høgres stortingsgruppe brukte nest mest pengar til velferdstiltak med 13.551 kroner i fjor. Deretter følgjer KrF, Venstre og Ap med eit hyggebudsjett like over og like under 4.000 kroner. SV brukte 2.300 kroner og Senterpartiet 1.800 kronar per tilsett/stortingsrepresentant.

