Frp-politikar ber Noreg vurdere bistandskutt til «homohatarar» i Tanzania

Torsdag vart det kjent at Danmark held tilbake 65 millionar danske kroner i støtte til Tanzania. Reaksjonen kjem etter at ein kommissær i Tanzania oppfordra folk til å angi homoseksuelle slik at dei kunne bli fengsla.

– Noreg bør følgje Danmarks døme og stå opp for menneskerettane, seier Silje Hjemdal til NTB.

Hjemdal sit i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Dei homofile i Tanzania lever no i frykt for vald og angiveri, og i fengselet blir det oppfordra til å valdta dei. Dette er rett og slett mellomalderske tilstandar. Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) bør følgje den danske kollegaen sin og revurdere Noregs engasjement i Tanzania, seier Hjemdal.

Ho peikar på at Astrup har åtvara om at bistandskutt kan ramme feil og gjere situasjonen verre.

– Bistandskutt er ubehageleg, men no har vi moglegheit til å sjå på korleis Danmark har reagert og sikte oss inn på bistandskutt som rammar der dei skal. Vi ønskjer at situasjonen skal bli betre, ikkje verre, seier Hjemdal.

Også Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk har tidlegare teke til orde for at Noreg bør stogge bistanden på 374 millionar kroner til landet.

Homofili er ulovleg i Tanzania ifølgje lover som stammar frå tida då landet var ein britisk koloni. Seksuelle handlingar mellom menn har ei strafferamme på livsvarig fengsel.

