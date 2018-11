Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av

innenriks

– Det vart i går inngått ein avtale mellom arbeidsgjevar Oslo kommune og Astrid Søgnen som inneber at Søgnen trer attende som utdanningsdirektør, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) som er glad for at saka har fått ei løysing.

Avgangen skjer trass i at Søgnen sjølv ønskte å halde fram.

– Det har ikkje vore mitt ønske mitt å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat no. Eg er veldig stolt av det vi har fått til dei siste 18 åra i Oslo-skulen og takknemleg for innsatsen til lærarar, skuleleiarar, folka mine i administrasjonen og alle andre tilsette på alle nivå, seier Søgnen i ei pressemelding.